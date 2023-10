Formula 1 | Mercedes, in America l’ultimo aggiornamento importante del 2023

La Mercedes è impegnata totalmente nella lotta per il secondo posto del campionato costruttori con la Ferrari. La squadra di Brackley è al momento in vantaggio di 28 punti, un nulla considerando le cinque gare dal termine e le Sprint Race ancora da disputare. Dopo quanto accaduto nelle ultime due gare, con Hamilton e Russell prima a darsi sportellate a Suzuka e poi inevitabilmente a contatto in Qatar, nel team della Stella si cerca di rimettere tutto in ordine. Il tutto è accaduto in assenza di Toto Wolff, il quale ovviamente rammenta come il bene della squadra venga prima di tutto. Ad Austin, sulla W14, verrà montato un nuovo fondo e sarà l’ultimo aggiornamento importante di questa stagione.

“In Qatar il perfetto esempio di ciò che sarebbe potuto succedere ma alla fine non è andata come credevi – ha detto il team principal della Mercedes. Non è mai bello vedere le tue vetture scontrarsi tra loro, ed è frustrante lasciare così tanti punti, specialmente perché la macchina aveva un gran ritmo. Incoraggiante la reazione dei piloti, perché sia Lewis che George sanno che la squadra viene prima di tutto e non intendono mai metterla a repentaglio, quindi sono sicuro che cresceremo. Ora siamo concentrati su Austin, vogliamo il massimo da ogni weekend”.

“Correre al COTA è sempre bello, perché l’atmosfera è fantastica e la città accoglie la Formula 1 a braccia aperte. E’ una delle piste moderne più impegnative, una vera emozione per i piloti. Porteremo un nuovo fondo, è l’ultimo aggiornamento significativo di questa stagione: si spera che porterà un piccolo vantaggio, ma la cosa più importante è che sia una pietra miliare nella definizione del nostro percorso di sviluppo per la W15. La lotta per il secondo posto costruttori si è fatta più intensa, ma noi terremo la testa bassa e continueremo a spingere, mirando alla conquista di più punti possibili per aumentare il nostro vantaggio”.