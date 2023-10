Formula 1 | McLaren, Norris vicino a Verstappen nelle libere di Città del Messico

La McLaren conferma le buone prestazioni delle ultime settimane anche nelle libere in Messico. Lando Norris ha chiuso la giornata di prove in seconda posizione, a poco più di un decimo dal leader Max Verstappen. Il pilota britannico ha affermato come ci siano ancora tante cose da aggiustare sulla sua monoposto per essere realmente competitivo, ma l’inizio del weekend è stato assolutamente positivo. Nel passo gara tra l’altro, l’inglese sembra poter tenere il ritmo giusto per lottare quantomeno per la zona podio, ma ovviamente non vuole cullarsi troppo essendo soltanto la prima giornata di prove.

“E’ un inizio incoraggiante, ma è solo venerdì quindi non entusiasmiamoci troppo – ha detto Norris a Sky. Però siamo stati molto vicini a Max, ho fatto un buon giro ma potevo anche fare di più. Siamo lì ed è un inizio migliore del previsto. Il mio passo gara non l’ho ancora visionato, ma qui è difficile superare, andiamo male in alcune curve, come nell’ultima che è stata piuttosto scioccante e questo ci rende la vita difficile quando dobbiamo superare o difenderci, però è una cosa che possiamo migliorare prima della qualifica. Qui se commetti un errore puoi perdere anche cinque o sei posizioni, quindi ok, non ho idea del mio passo gara ma lo analizzerò per vedere a che punto siamo”.