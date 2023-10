Formula 1 | GP Messico, Wolff spiega il lavoro Mercedes nelle libere

La Mercedes è sembrata più in difficoltà nelle prime due sessioni di libere in Messico. Badate bene, il settimo posto di Hamilton è relativamente lento, essendo l’inglese a tre decimi dal leader Max Verstappen, mentre Russell è un po’ più attardato, decimo, a mezzo secondo dal campione olandese. Toto Wolff, team principal della squadra anglo/tedesca ne ha spiegato il motivo nel corso del venerdì di prove libere, e ha parlato ancora della squalifica di Austin, la quale brucia ancora, specialmente per il sette volte iridato, ma il boss austriaco continua a non cercare scuse in tal senso.

“La squalifica di Austin è stata giusta – ha ribadito Wolff a Sky. Abbiamo sbagliato, e credo che fossimo troppo bassi con la vettura, ma era una situazione particolare con tanti dossi e anche il fatto di essere in un weekend con la Sprint, che non ci permette di correggere eventuali errori. Qui in Messico abbiamo deciso di partire più alti da terra per vedere i dati, è un qualcosa che bisogna fare per capire a che punto siamo”.