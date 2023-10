Ferrari | Leclerc bene nelle libere in Messico ma Vasseur predica calma

Venerdì dai due volti quello della Ferrari in Messico. Charles Leclerc ha chiuso la giornata in terza posizione, a due decimi abbondanti da Max Verstappen, leader anche nella simulazione di qualifica della seconda sessione. Il monegasco ha poi offerto un’ottima prestazione nel long run, girando su tempi molto buoni, salvo poi calare un po’ a fine stint, un qualcosa che dovrà essere valutato in vista della gara di domenica. E’ andata abbastanza male invece a Sainz, undicesimo al termine del venerdì e con alcuni problemi sulla sua SF-23 specialmente nella prima sessione. E’ stato comunque un inizio di weekend abbastanza incoraggiante per la Scuderia di Maranello.

“E’ troppo presto per trarre delle conclusioni – ha ammesso Frederic Vasseur, team principal della Ferrari a Sky dopo le prove libere. Stiamo faticando tutti un po’ tutti, cercando di trovare le regolazioni adatte per il raffreddamento, e questo potrebbe avere impatti diversi su macchine diverse, avremo un quadro più chiaro domani. Si torna a un weekend normale, però è sempre lo stesso per tutti: abbiamo fatto delle ottime prove anche nei format Sprint, come a Spa e Spielberg, anche pole position e podi e dobbiamo tenerlo a mente. Siamo concentrati per il raffreddamento di freni e motore, vogliamo evitare di gestirli troppo in gara e questo sarà un aspetto chiave per le prestazioni del weekend. E’ sempre un vantaggio essere veloci sul dritto, al contrario però c’è degrado e dobbiamo trovare un buon compromesso. Charles è stato costante nei primi giri del suo long run, questo significa che siamo sulla strada giusta”.

