Formula 1 | McLaren la vera sorpresa in Gran Bretagna: l’analisi dopo la gara di Silverstone [VIDEO]

Formula 1 GP Silverstone McLaren – Intervenuti a Paddock Live, Carlo Vanzini e Marc Genè hanno analizzato le prestazioni mostrate dalla McLaren nell’ultimo Gran Premio di Gran Bretagna, 11° prova del mondiale 2023 di Formula 1, precisando come la MCL60 – a Silverstone – sia riuscita a mostrare un passo addirittura superiore rispetto a Ferrari, Mercedes e Aston Martin, soprattutto in termini di consistenza e gestione delle mescola.

Un passo in avanti di assoluto spessore, arrivato grazie alle novità tecniche introdotte in Austria, che la compagine inglese cercherà di confermare con Lando Norris ed Oscar Piastri anche nei prossimi appuntamenti. Norris, ricordiamo, ha chiuso la gara di domenica al secondo posto, mentre Piastri – stabilmente sul podio per l’intera corsa – si è dovuto accontentare della quarta posizione (Lewis Hamilton ha sfruttato il regime di Safety Car per sopravanzare il pilota australiano). Prossimo appuntamento con la Formula 1 tra due settimane all’Hungaroring, teatro del Gran Premio d’Ungheria. Il round magiaro aprirà l’ultimo back-to-back prima della pausa estiva che comprenderò anche la prova di Spa-Francorchamps, anticipata a luglio rispetto alle stagioni precedenti.