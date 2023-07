Formula 1 | Ferrari, una gara poco esaltante a Silverstone

Formula 1 GP Silverstone Ferrari – Si sapeva che Silverstone sarebbe stato un banco di prova impegnativo per le SF-23: il Gran Premio di Gran Bretagna si è confermato tale con un risultato – nono posto per Charles Leclerc e decimo per Carlos Sainz – che è stato al di sotto del potenziale espresso in pista dalle due monoposto.

La gara. Fin dai primi giri sono emerse le difficoltà delle SF-23 sul passo gara, con Charles e Carlos che, separati tra loro dalla Mercedes di George Russell, non sono riusciti a rimanere a contatto col gruppo di testa formato da Max Verstappen, Lando Norris e Oscar Piastri. La squadra ha fermato Charles leggermente in anticipo rispetto alla tabella di marcia, proprio per difenderlo da Russell, ma il passo del monegasco con la gomma Hard non gli ha permesso di rimanere davanti al rivale. Carlos ha invece allungato il proprio stint fino al 26° passaggio e le due Ferrari sembravano destinate a una posizione tra il quinto e il settimo posto.

A complicare ulteriormente i piani c’è però stata la Safety Car innescata da Kevin Magnussen al giro 33, che ha permesso a chi non si era ancora fermato di farlo perdendo la metà del tempo. Tra coloro che hanno sfruttato questo momento anche Leclerc che ha effettuato una seconda sosta per montare il secondo treno di gomme Medium nuove a sua disposizione. A quel punto Carlos era settimo, Charles decimo. Al restart il monegasco è stato aggressivo, approfittando delle gomme appena cambiate, mentre Carlos ha dato il massimo per difendersi dagli attacchi di Sergio Perez, che aveva delle Soft nuove. Al giro 43 Sainz ha dovuto arrendersi al rivale e dopo il sorpasso è andato fuori dalla traiettoria ideale all’ultima curva finendo per essere sopravanzato anche da Alex Albon e da Leclerc. Nei giri finali il thailandese della Williams è riuscito ad avvicinarsi a Fernando Alonso abbastanza da attivare il DRS mettendosi così al sicuro dagli attacchi di Charles. Nel treno di vetture con DRS le posizioni non sono più cambiate e così Leclerc ha chiuso nono davanti al compagno di squadra.

Ultima doppietta prima delle ferie. Il Mondiale ora si ferma per una settimana. Domenica 23 è in programma il Gran Premio di Ungheria, che aprirà l’ultima doppietta (con il GP del Belgio) prima della pausa estiva.