Formula 1 | Valsecchi: “McLaren super a Silverstone, Norris è stato straordinario” [VIDEO]

Formula 1 GP Silverstone McLaren – Anche Davide Valsecchi, intervenuto a Paddock Live, non ha voluto esimersi da un commento positivo sulla gara della McLaren a Silverstone, teatro dell’ultimo Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. Il talent di Sky Sport F1 HD, intervistato sulla questione, ha evidenziato la qualità mostrata dalla compagine inglese sul tracciato di casa, ponendo inoltre particolare attenzione sulla gara di Lando Norris, bravo non solo a tenere il ritmo di Max Verstappen nelle primissime fasi della corsa, ma anche a difendersi su Lewis Hamilton sul finale e con gomme “sfavorevoli” (dure contro le soft del rivale).

Un passo in avanti di assoluto spessore, arrivato grazie alle novità tecniche introdotte in Austria, che la compagine inglese cercherà di confermare anche nei prossimi appuntamenti. Norris, ricordiamo, ha chiuso la gara di domenica al secondo posto, mentre Piastri – stabilmente sul podio per l’intera corsa – si è dovuto accontentare della quarta posizione (Lewis Hamilton ha sfruttato il regime di Safety Car per sopravanzare il pilota australiano). Prossimo appuntamento con la Formula 1 tra due settimane all’Hungaroring, teatro del Gran Premio d’Ungheria. Il round magiaro aprirà l’ultimo back-to-back prima della pausa estiva che comprenderò anche la prova di Spa-Francorchamps, anticipata a luglio rispetto alle stagioni precedenti.