Formula 1 | McLaren, focus totale su entrambi i titoli mondiali

La McLaren si prepara all’ultima fase della stagione 2024. Protagonista di un mondiale apertissimo, il team di Woking comanda la classifica costruttori con 41 punti di vantaggio sulla Red Bull, in netta difficoltà da qualche mese, ma agguerrita più che mai per le sei gare (più tre Sprint Race) rimanenti. Nulla è ancora deciso, anche per quanto riguarda la lotta per il mondiale piloti, con Norris distante 52 punti da Verstappen, ma ci sono ancora le condizioni per poter rimontare. Si parte da Austin, il primo di tre appuntamenti consecutivi nei due continenti americani, e già da qui sia Lando che Piastri dovranno dare il massimo per finire davanti al campione olandese e a tutti gli altri, comprese Ferrari e Mercedes, mai dome.

“Dopo alcune settimane intense in fabbrica per consolidare e rafforzare la nostra campagna in campionato, siamo pronti a partire per Austin, la prima di due serie di tre gare consecutive – ha detto Andrea Stella, team principal della McLaren. Mancano solo sei gare alla fine della stagione, ma ci sono ancora molti punti in palio. Con diversi team che introdurranno aggiornamenti in queste ultime fasi, ci aspettiamo una competizione agguerrita. Come sempre, però, restiamo concentrati su noi stessi, lavorando sodo per raccogliere costantemente punti nella nostra corsa a entrambi i titoli”.