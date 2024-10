F1 | Ricciardo-Lawson, Horner conferma: “Un cambio che potrebbe riguardare anche la Red Bull”

F1 Horner Lawson – L’avvicendamento tra Daniel Ricciardo e Liam Lawson nel team RB non è stato solo una questione di prestazioni, ma anche di tempistiche perfette. La pausa autunnale della Formula 1, con tre settimane tra il GP di Singapore e quello degli Stati Uniti, ha permesso a Lawson di prepararsi con calma al suo ritorno in griglia, nonostante debba affrontare una penalità per la sostituzione della power unit. Ma per il giovane talento neozelandese c’è in gioco molto più di una buona performance, visto che potrebbe guadagnarsi un posto come vice-Verstappen in Red Bull.

Horner e lo scambio Ricciardo-Lawson

Il team principal Christian Horner, ospite del podcast F1 Nations, ha spiegato le ragioni dietro la scelta di interrompere la stagione di Ricciardo: “In un mondo ideale, avremmo aspettato la fine del campionato. Tuttavia, la situazione richiedeva risposte più immediate sui nostri piloti. Con sei gare ancora da disputare, questa era l’occasione perfetta per schierare Liam al fianco di Yuki e valutare il suo rendimento. Non si tratta solo di RB, ma riguarda anche il futuro di Red Bull. Al momento abbiamo un contratto con Sergio Pérez per il prossimo anno, ma dobbiamo sempre pensare a ciò che accadrà dopo. Lawson è in lizza, così come altri giovani talenti come Isack Hadjar e Arvid Lindblad. Vedremo chi si farà avanti”.

Il Team Principal ha inoltre ricordato anche il debutto promettente del neozelandese nella scorsa stagione, quando ha dimostrato di essere competitivo sin da subito: “L’anno scorso, Liam ha battuto Tsunoda sia a Singapore che in Giappone. È un combattente, si adatta in fretta e i test che ha fatto quest’anno con Red Bull sono stati positivi. D’altro canto, Yuki è un pilota molto veloce e ha acquisito esperienza: non è più un rookie, è alla sua quarta stagione in F1. Abbiamo potuto vedere il livello di Ricciardo rispetto a lui e ora sarà interessante osservare le prestazioni di Liam nelle prossime gare”.

Le prospettive future per la Red Bull

Horner ha poi delineato il suo scenario ideale: “Ovviamente spero che Checo ritrovi la forma che aveva a inizio anno, così non dovremmo cambiare nulla. Ma come sappiamo, in questo ambiente le cose possono cambiare velocemente, anche in poche settimane.” Un’affermazione che lascia aperte tutte le porte, alimentando le speculazioni sul futuro della scuderia di Milton Keynes.

