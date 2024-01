F1 | Norris entusiasta di proseguire la propria avventura in McLaren

F1 Norris McLaren – Felicità e soddisfazione per Lando Norris ai microfoni del sito ufficiale della McLaren. L’inglese, quest’oggi, ha ufficialmente annunciato il prolungamento dell’accordo con la scuderia inglese, ribadendo la propria fiducia nel lavoro di Zak Brown e Andrea Stella. Una notizia importante che, unita all’estensione firmata da Oscar Piastri già lo scorso anno, permetterà alla compagine inglese di strutturare al meglio le prossime stagioni, le quali dovranno riportare il team di Woking a battagliare stabilmente per la conquista del titolo mondiale. Norris, ricordiamo, ha siglato un’estensione pluriennale fino ad oltre la stagione 2026.

Le sensazioni di Norris sul rinnovo in McLaren

“Continuare a vestire il papaya regala una bella sensazione. Sono cresciuto con la McLaren e qui mi sento a casa. Siamo tutti come una grande famiglia. Il viaggio fino ad oggi è stato entusiasmante, abbiamo avuto degli alti e bassi ma lo scorso anno finalmente siamo riusciti a competere per le posizioni di vertice dello schieramento. Il lavoro di Zak, Andrea e di tutta la squadra è stato incredibile e sono fiducioso per il futuro. Voglio creare altri ricordi straordinari e lavorare duramente con tutti all’MTC per i prossimi anni”.