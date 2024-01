Formula 1 | McLaren-Norris, Brown e Stella felici del nuovo accordo

Formula 1 McLaren Norris – Tramite le colonne del sito ufficiale della McLaren, Zak Brown e Andrea Stella hanno commentato l’estensione di contratto firmata da Lando Norris con la squadra, evidenziando quanto l’inglese sia stato importante per la crescita mostrata dal team lo scorso anno. Una pedina di assoluto spessore, ormai di grande esperienza visto che il britannico corre in Formula 1 dal 2017, che potrà continuare ad offrire un contributo non indifferente nella rincorsa del team inglese verso la conquista del tanto sognato titolo mondiale.

Zak Brown sull’estensione del contratto di Lando Norris

“Sono lieto di comunicare che proseguiremo il rapporto con Lando per ancora tanti anni. Fino ad oggi è stato un viaggio fantastico e lui ha mostrato un impegno fuori dal comune. Ha lottato con determinazione per riportare la McLaren nelle zone di vertice dello schieramento. La scorsa stagione ha avuto un ruolo fondamentale nella crescita del team e non vediamo l’ora di proseguire su questa strada. Vogliamo ottenere tanti altri podi”.

La soddisfazione di Andrea Stella

“Lando continuerà a correre con noi grazie ad un estensione pluriennale fino ad oltre il 2025. Ciò riflette l’impegno e la fiducia che riponiamo l’uno nell’altro. Abbiamo l’ambizione e vogliamo tornare a vincere dei campionati in futuro. Lando è cresciuto come pilota e persona, soprattutto da quando è approdato in McLaren, nel 2007. Lo scorso anno ha impressionato ed ha giocato un ruolo chiave nei progressi che la squadra ha mostrato da metà stagione in poi. Si è assicurato otto podi, guidando in modo fantastico. Lui e Oscar formeranno una coppia fantastica e sono certo che offriranno un contributo fondamentale nella rincorsa verso il vertice della griglia. Hanno impressionato nella loro prima stagione insieme e non vedo l’ora di continuare a lavorare con loro”.