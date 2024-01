Haas – La squadra americana sarà la prima a svelare la sua nuova vettura in vista della prossima stagione che inizierà il prossimo 5 marzo in Bahrain. La monoposto si chiamerà VF-24 ma a quanto pare non sarà così veloce, come confermato dal nuovo team principal, Ayao Komatsu che ha sostituito Gunther Steiner dopo 10 anni in Haas.

“La 2024 è uno step chiaro ma sarà abbastanza veloce per lottare con la concorrenza? Non credo perché abbiamo iniziato così tardi”, ha commentato Komatsu.