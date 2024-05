Formula 1 | McLaren, Brown: “Abbiamo vetture e piloti in grado di vincere gare” [VIDEO]

Formula 1 McLaren GP Imola – Intervistato da Sky Sport F1 HD, Zak Brown non ha nascosto la propria soddisfazione per il secondo posto ottenuto da Lando Norris nell’ultimo Gran Premio di Imola, settimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, evidenziando come il piazzamento conquistato dall’inglese, unito al quarto posto di Oscar Piastri, confermi il super potenziale che la McLaren è riuscita a creare negli ultimi due anni.

Grazie al lavoro di sviluppo abilmente gestito da Andrea Stella, la compagine inglese è riuscita passo dopo passo ad avvicinarsi alle performance della Red Bull, arrivando di fatto all’obiettivo con l’ultimo pacchetto evolutivo introdotto a Miami. Un lavoro a 360° che oggi può garantire alla scuderia con base a Woking un mix tra velocità, esperienza e solidità tecnica che può senza ombra di dubbio impensierire la Red Bull nel proseguo di questa annata. Appuntamento tra sette giorni a Monte Carlo per il Gran Premio di Monaco.