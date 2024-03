F1 | Ferrari e Newey si parlano, la trattativa continua nelle prossime settimane

Tutto quello che sta accadendo attorno alla Red Bull potrebbe aprire scenari clamorosi per il prossimo futuro. Christian Horner non sembra in alcun modo cedere, e molto probabilmente la parte austriaca dell’azienda dovrà sottostare alle volontà di chi ha la maggioranza, ossia quella thailandese, “sponsor” del team principal britannico, il quale vuole far fuori figure come quelle di Helmut Marko e Jos Verstappen. Per il figlio Max l’enigma sul suo futuro resta tale, ci sono voci che lo vogliono in Mercedes o addirittura Aston Martin, con Aramco in forte pressione nelle ultime ore, ma la situazione resta più ingarbugliata che mai.

Leggi anche: Horner fa fuori Jos Verstappen e Marko

La situazione che invece potrebbe sbloccarsi nelle prossime settimane riguarda la figura di Adrian Newey. Il genio della Red Bull, teoricamente legato a Christian Horner, starebbe vacillando alla corte spietata della Ferrari. Già in Arabia Saudita i colloqui sono stati più che esplorativi, e la presenza del presidente John Elkann nel paddock di Jeddah non era certamente per una visita di piacere. Quando il numero uno della Rossa si muove ultimamente, è perché qualcosa di grosso bolle in pentola, specialmente da quando alla guida del team c’è il francese Frederic Vasseur, manager che sa il fatto suo e conosce determinate dinamiche.

Non solo Ferrari: anche Aston Martin vuole Newey

Oltre alla Ferrari, ci sarebbe anche l’Aston Martin in pressing su Adrian Newey, forte di una collaborazione che nascerà con Honda a partire dal 2026, ossia da quando entrerà in vigore il nuovo corso tecnico della Formula 1, e anche di un eventuale ricongiungimento proprio con Verstappen. Ma se per quanto riguarda l’olandese le porte potrebbero aprirsi anche per la Mercedes, sempre se tutta questa situazione in Red Bull non dovesse rientrare, pare che per quel che concerne il progettista britannico la Scuderia di Maranello sia parecchio avanti nelle trattative, e già nelle prossime settimane, prima dell’arrivo del Circus in Europa tra primavera inoltrata ed estate, potrebbero esserci delle allettanti novità. Presentarsi a inizio 2026 con la coppia Newey-Hamilton, per la Ferrari, sarebbe un biglietto da visita più che interessante, anche perché per i due c’è sempre stato quel desiderio di lavorare insieme, e Maranello potrebbe essere l’ultima occasione.