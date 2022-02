Formula 1 | Marko: “Non credo nel ritiro di Hamilton”

Helmut Marko non crede nelle voci di mercato che riguardano il possibile addio di Lewis Hamilton alla Mercedes. Intervistato dalla stampa oltremanica, l’austriaco della Red Bull ha evidenziato come dal fronte Mercedes non trapela alcun tipo di preoccupazione sulla posizione del sette volte Campione del Mondo, aspetto che fa pensare ad una decisione già presa per quello che riguarda il mondiale 2022 di Formula 1.

“Non credo al ritiro di Lewis Hamilton”, ha affermato il consulente della Red Bull. “Normalmente ci si aspetterebbe un grande disordine se si trattasse di qualcosa di vero. Ci sarebbero grandi movimenti dietro le quinte per sostituire Lewis, caratterizzati da chiamate, messaggi o speculazioni interne. Ma non c’è stato nulla di tutto questo, né qui né altrove, quindi è facile pensare che Lewis continuerà a correre anche nel 2022”.