Formula 1 | Marko difende la Red Bull: “T-Tray legale, le squadre e la FIA sapevano tutto” [VIDEO]

Formula 1 Marko T-Tray – Helmut Marko, consulente della scuderia austriaca, ha preso posizione a difesa del sistema T-Tray utilizzato sulla RB20, dichiarandolo pienamente conforme ai regolamenti della Formula 1. La questione, sollevata durante il weekend del Gran Premio degli Stati Uniti, ha generato discussioni nel paddock, con alcune squadre rivali che hanno puntato il dito contro il meccanismo. Il dirigente ha respinto ogni accusa, ribadendo che il dispositivo rispetta tutte le norme tecniche.

“Il nostro sistema è assolutamente legale,” ha affermato in un’intervista a Sky Sport Italia. “Non vi è alcuna violazione del regolamento. La FIA è stata informata del suo funzionamento e del fatto che può essere attivato solo con la vettura smontata, quindi non durante la gara o le qualifiche. Le accuse non hanno alcun fondamento.”

Secondo il consulente austriaco, molte squadre stanno strumentalizzando la vicenda per distogliere l’attenzione dai propri problemi. “Alcuni team stanno sfruttando questa questione solo per coprire le proprie difficoltà e cercare di spostare l’attenzione su altro”.





1/5 - (6 votes)