F1 | Verstappen svetta nel venerdì Sprint ad Austin: gli highlights delle qualifiche [VIDEO]

F1 GP Stati Uniti – Max Verstappen ha brillato nella qualifica Sprint del Gran Premio degli Stati Uniti, 19ª tappa del mondiale di Formula 1 2024, mostrando una prestazione di alto livello. In una sessione condizionata da condizioni climatiche impegnative, con caldo e umidità, il tre volte campione del mondo ha sfruttato al meglio le nuove soluzioni tecniche introdotte sulla RB20, ottenendo la pole position con un tempo di 1’32″833, appena 12 millesimi più veloce della Mercedes di George Russell.

Per l’olandese, dopo alcune difficoltà nelle gare precedenti, questo risultato rappresenta un importante passo avanti in vista della Sprint di domani e della qualifica del Gran Premio di domenica. Russell ha conquistato il secondo posto, dimostrando di poter gestire una W15 difficile da domare durante le prove libere.

La terza posizione è andata a Charles Leclerc, seguito da Lando Norris, Carlos Sainz e Nico Hulkenberg. Kevin Magnussen ha confermato la competitività della Haas con l’ottavo tempo, precedendo Lewis Hamilton, che ha commesso un errore nel secondo settore. Chiudono la top ten Yuki Tsunoda e Franco Colapinto, mentre Sergio Perez e Oscar Piastri sono rimasti fuori dai primi dieci. La Sprint prenderà il via domani alle 20:00 al Circuit of the Americas.





