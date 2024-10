Formula 1 | Vicky Piria sul caso T-Tray: “Sembra che la FIA arrivi sempre in ritardo” [VIDEO]

Formula 1 T-Tray Red Bull – Intervenuta a Paddock Live, Vicky Piria ha espresso il suo punto di vista sulla controversia riguardante il T-Tray che sta coinvolgendo la Red Bull in questo Gran Premio degli Stati Uniti, 19ª prova del mondiale di Formula 1 2024. Piria ha sottolineato come la FIA, fino ad oggi, non sia riuscita a intervenire con tempestività su alcune questioni legate alle squadre.

Dopo l’episodio dell’ala flessibile della McLaren a Baku, di fatto passato in secondo piano, la scuderia austriaca si trova ora al centro di un vero e proprio polverone, che rischia di alimentare discussioni all’interno del paddock. Questa situazione, delicata e complessa, potrebbe mettere in discussione la regolarità di una stagione fino ad ora incerta ed emozionante, caratterizzata dalla sfida tra Max Verstappen e Lando Norris.

La Red Bull, infatti, è finita nell’occhio del ciclone per un sistema che consentiva di modificare il T-Tray, la parte anteriore del fondo vettura, tramite un meccanismo attivato all’interno della monoposto. La squadra ha sempre dichiarato che tale sistema fosse regolare, poiché l’attivazione era possibile solo con la vettura smontata, ma la questione ha sollevato numerosi interrogativi tra le scuderie rivali.

La FIA, non avendo prove sull’effettivo utilizzo del sistema durante qualifiche e gara, ha scelto di ammonire la scuderia campione del mondo, invitandola a rimuoverlo. Tuttavia, è probabile che la questione non si chiuda con questa semplice “reprimenda”. Appuntamento a questa sera per la Sprint e le qualifiche ufficiali di questo round del mondiale al Circuit of the Americas.