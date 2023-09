Formula 1 | Magnussen avverte: Haas in modalità sopravvivenza fino a Austin

La stagione della Haas è stata certamente negativa fino a questo momento. Con soli dodici punti all’attivo, la squadra americana si trova comunque in ottava posizione nella classifica costruttori, avendo fatto meglio di Alfa Romeo e AlphaTauri, ma è chiaro come non ci siano stati dei miglioramenti consistenti nelle ultime annate, rimanendo in una sorta di limbo lì vicino al fondo della graduatoria dei team. Kevin Magnussen tra l’altro, di questi dodici punti ne ha portati a casa solo tre, l’ultimo dei quali a Singapore, ma è chiaramente in una fase discendente rispetto a quanto fatto nel 2022, quantomeno in termini di prestazioni e costanza, quando chiuse la sua personale stagione con 25 punti.

“Fino ad Austin saremo in modalità sopravvivenza – ha detto Magnussen a Motorsport.com. A Singapore siamo riusciti a conquistare un punto con questa monoposto, vuol dire che quella pista si sposava alle caratteristiche della nostra vettura, ma ci sono sempre motivi per fare del nostro meglio e sarà così anche nella prossima tappa in Qatar: lì non ci sono mai stato, ma è una pista molto veloce, un po’ come quella di Suzuka con curve lunghe e molto veloci, e non credo sia adatta alla Haas”.