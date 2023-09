F1 | Horner: Lawson avrà l’opportunità di diventare un pilota a tempo pieno

Tra le note positive degli ultimi appuntamenti, di ritorno dalla pausa estiva, figura senza ombra di dubbio il nome di Liam Lawson. Il neozelandese ha fatto il suo debutto in Formula 1 quasi per caso, approfittando dell’infortunio al polso sinistro di Daniel Ricciardo avvenuto a Zandvoort. Alla guida dell’AlphaTauri, il giovane pilota di scuola Red Bull sta sfruttando questa chance nel migliore dei modi togliendosi anche la soddisfazione di marcare punti nella gara di Marina Bay.

Ma il prossimo futuro cosa riserverà a Lawson? Una domanda alla quale ha dato risposta il team principal Red Bull Chris Horner. Il manager inglese ha infatti ammesso come il neozelandese, quando Ricciardo si sarà completamente ristabilito dall’infortunio, tornerà a sedersi in “panchina” ma questo non lo priverà di giocarsi tutte le sue carte per diventare un pilota titolare.

“È solo una questione di tempo prima che abbia l’opportunità di diventare un pilota a tempo pieno – ha dichiarato Horner, intervistato da Sky Sports -Penso che Liam abbia sicuramente attirato l’attenzione e ci abbia fatto molto riflettere, in particolare dopo Singapore Sta facendo tutto il possibile per poter diventare un pilota titolare, ma sfortunatamente non possiamo schierare tre piloti. Alla Red Bull Racing vogliamo i migliori due piloti disponibili. Abbiamo un contratto a lungo termine con Max, Checo sarà in scadenza alla fine del 2024. Vogliamo esplorare tutte le opzioni disponibili”.

Horner, continuando a parlare di Lawson, ha aggiunto: “Si concentrerà sul ruolo di test driver e di riserva. Abbiamo visto di cosa è capace. Ha fatto la cosa giusta, ha colto questa opportunità. Gli ho detto: ‘Hai fatto più di quello che potevi'”.