Formula 1 | Andretti molto vicino all’ingresso nel Circus

Sembra essere fatta per il prossimo ingresso di Andretti in Formula 1. Negli ultimi mesi, sembrava che il team che porta il nome del grande Mario e del figlio Michael non avesse tante possibilità di partecipare al mondiale nei prossimi anni, ma stando ad un comunicato breve, ma schietto da parte della Rodin Cars, azienda di costruzione di super car in Nuova Zelanda, la quale ha partecipato al bando senza successo, sembra proprio che il binomio Andretti/Cadillac abbia avuto il benestare da parte della FIA per l’ingresso nel Circus.

“Desideriamo sottolineare che il nostro obiettivo in questo spazio non è quello di criticare la FIA o riconsiderare la sua decisione – ha detto David Dicker, fondatore di Rodin Cars. Rispettiamo e accettiamo tutto, il nostro unico scopo è rilasciare informazioni che consideriamo di interesse pubblico per informare la comunità che segue la Formula 1. Apprezziamo il fatto di avere avuto l’opportunità di aver partecipare al processo della FIA ed estendiamo i nostri migliori auguri ad Andretti per il loro successo nella candidatura. Rodin Cars resta impegnata ad ampliare i confini del motorsport e continuerà a perseguire l’eccellenza nel mondo delle corse”.

Il team aveva pianificato di costruire le vetture in Nuova Zelanda, e pare ci fossero anche delle trattative con la Ferrari per una possibile fornitura di motori. Tra l’altro pare che la britannica Jamie Chadwick, tre volte campionessa della W Series, sarebbe stata nella line-up titolare della Rodin Cars. Inoltre, era in fase avanzata una collaborazione con Carlin per partecipare anche in Formula 2 e Formula 3, ma la FIA non ha accettato questa candidatura.