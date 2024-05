Formula 1 | Leclerc guarda oltre: “A breve altre novità, vogliamo il comando della classifica”

Formula 1 Ferrari – In attesa di scendere in pista per il prossimo Gran Premio di Monaco, ottava prova di questo mondiale 2024 di Formula 1, Charles Leclerc ha promosso a pieni voti il lavoro che sta portando avanti la Ferrari sulla SF-24, evidenziando come le novità introdotte ad Imola abbiano permesso alla Rossa di compiere un bel salto in avanti dal punto di vista prestazionale.

Nonostante il terzo posto ottenuto al Santerno, alle spalle di Max Verstappen e Lando Norris, il monegasco si è sentito parecchio a proprio agio all’interno della vettura, traendo quindi delle sensazioni positive sul nuovo pacchetto. Qualcosa di importante che, se sviluppato al meglio, consentirà alla Scuderia di arrivare presto allo stesso livello della Red Bull.

Leclerc non si accontenta e punta al vertice con la Ferrari

“Le novità che abbiamo portato in pista ad Imola hanno funzionato e in vettura mi sono sentito già più a mio agio, sebbene il circuito non fosse il migliore per giudicarne la bontà. A breve arriveranno altri pezzi con i quali speriamo di prendere il comando. Attualmente la Red Bull è ancora il riferimento, ma McLaren è cresciuta parecchio e sono certo che a breve si infiammerà una bella battaglia per il vertice”.