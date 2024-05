F1 | GP Monaco, i piloti Haas in coro: “Pista iconica e fenomenale”

Quella di Imola è stata la terza gara nella quale la Haas non ha ottenuto punti in questa stagione. O meglio, il terzo evento, considerando ovviamente anche le Sprint Race di Cina e Miami. Hulkenberg, dopo un’ottima qualifica, non ha avuto il passo per mantenere una posizione in top 10, mentre Magnussen si è visto rovinato il weekend già dalla Q1, quando è stato eliminato anche per via dell’impeding di Piastri al Tamburello. Per il danese non è un gran periodo, e tante voci lo dicono fuori dalla Formula 1 a fine stagione. Adesso si va a Monte Carlo, pista amata dalla quasi totalità dei piloti, e i due della Haas non fanno eccezione.

GP Monaco, Haas: parla Nico Hulkenberg

“Vivo a Monaco dal 2015 e questo sarà il mio undicesimo Gran Premio qui e ho guardato la gara un sacco di volte in tv. Monte Carlo è iconica, è tutta una questione di tradizione; i palazzi, gli hotel e molti posti che hanno ancora un codice di abbigliamento per poter entrare. La storia e il patrimonio, tutti lo rispettano ed è una cosa che mi piace. Qui a Monaco ci si concentra sempre un po’ di più sulle qualifiche, ma è lo stesso per ogni fine settimana: devi partire da zero e cercare di avere un buon feeling con la macchina. La difficoltà con le qualifiche a Monaco è che devi davvero padroneggiare il giro e mettere insieme tutti e tre i settori. È una corsa sul filo del rasoio, ed è una delle mie piste preferite, non vedo l’ora di affrontare questa sfida”.

Haas, Magnussen sull’appuntamento a Monte Carlo

“È la migliore pista del calendario, è semplicemente fenomenale correre su queste stradine strette con muri ovunque. La sensazione di guidare una vettura di Formula 1 a Monaco, per me, è la migliore dell’anno. Sappiamo che non ci sono sorpassi in gara, quindi sembra strano in questo periodo storico, avendo tante altre gare nelle quali ci sono tanti duelli. Forse potrebbero esserci più sessioni di qualifica o una Sprint per movimentare la situazione. Il Gran Premio di Monaco fa parte della tripla corona, è una di quelle gare nelle quali se vinci sei davvero speciale, e aver guidato qui ti fa sentire così, quindi spero che rimanga nel calendario. In altre gare, fai giri per scoprire diverse tecniche e trovi il limite rapidamente, qui invece più ti avvicini al limite e più rischi, e la pista si evolve velocemente. Adoro tutto questo, è la mia gara preferita in assoluto”.