F1 | Perez: “Mi sarei distinto di più con un altro compagno di squadra”

Non è facile essere un pilota Red Bull, soprattutto se chi condivide il box con te, si chiama Max Verstappen. Questo è quanto dichiarato da Sergio Perez, il quale, intervistato da RacingNews365, ha parlato di quanto sia motivante ma allo stesso tempo difficile essere il compagno di squadra di un tre volte iridato.

Il pilota messicano è in scadenza di contratto e inevitabilmente la pressione aumenta, dal momento che Carlos Sainz è ancora alla ricerca di un sedile per il 2025. Perez raramente è stato in grado di eguagliare Verstappen per un periodo costante e questo fa pensare la Red Bull che vorrebbe sempre vedere entrambe le vetture davanti a tutti. Per la vittoria del campionato costruttori 2023 infatti, sono bastati i punti conquistati da Max Verstappen. C’è chi in passato ha addirittura giudicato maledetto il secondo sedile della Red Bull, visto che ogni pilota che l’ha occupato al fianco di Verstappen ha faticato.

“Non è giusto se parlerò per altri piloti, ma ci sono ragioni per cui la Red Bull non funziona per tutti -ha dichiarato Perez- essere il compagno di squadra di Verstappen è super piccante. Sono sicuro che mi sarei distinto di più se avessi avuto un altro compagno di squadra. Tuttavia, è una sfida fantastica. Max è il miglior pilota, è completo e commette pochi errori. È fantastico avere un compagno di squadra così, perché sai che devi spingere al limite e finire weekend perfetti per batterlo”.

Una delle maggiori difficoltà per Perez è rimanere nel giusto stato d’animo perché con un Verstappen che vince praticamente ad ogni Gran Premio, il messicano si trova spesso messo in discussione.

“Se continui a lottare e hai un compagno di squadra come Max che dà il massimo weekend dopo weekend, finisci in un circolo vizioso. Guardi costantemente il set-up della vettura, quando probabilmente non è rimasto molto. Devi solo resettare e rimanere con una mentalità forte, perché a volte può essere molto difficile. Alla Red Bull ora devi solo essere mentalmente forte”.