Formula 1 | Leclerc giura amore alla Ferrari

Formula 1 Ferrari Leclerc – In una lunga intervista concessa alle colonne di Auto Motor Und Sport, Charles Leclerc ha ribadito la propria fiducia nei confronti della Ferrari, precisando come il suo obiettivo sia quello di raggiungere il tanto ambito titolo mondiale con i colori del Cavallino Rampante. Nonostante gli alti e i bassi degli ultimi anni, provocati da vetture mai realmente in grado di gareggiare per il campionato, il talento monegasco continua a credere nelle potenzialità della scuderia ed è pronto a proseguire questo percorso di crescita, anche a costo di pazientare qualche altra stagione (Leclerc, ricordiamo, corre in Ferrari dal 2019).

La dichiarazione d’amore di Leclerc

“Sono diventato più vecchio e maturo e da questa esperienza in Ferrari ho imparato la virtù della pazienza. Il sogno della mia vita è quello di conquistare il titolo mondiale con questa scuderia e non intendo venire meno a questa impresa. E’ un obiettivo però per il quale non si può forzare. Bisogna pensare sul lungo termine e dunque vale la pena essere paziente. Magari altri potrebbero cavarsela più facilmente, ma noi dobbiamo conviverci. La Ferrari è la Ferrari, c’è una passione completamente diversa e chi firma per questa squadra sa che esiste una pressione maggiore rispetto alle altre impegnate in griglia. Tutto ciò è chiaro, ma per me non è un problema”.

Pronto un contratto a vita con la Ferrari

In attesa di notizie ufficiali, ricordiamo, vari addetti ai lavori hanno preannunciato un accordo di fatto a vita tra Leclerc e la Ferrari. Il monegasco, infatti, potrebbe legarsi alla Scuderia fino alla fine della stagione 2029 con un accordo economico complessivo di 50 milioni (il doppio rispetto all’attuale in scadenza nel 2025). Un trattamento da numero uno con cui il management di Frederic Vasseur ha confermato che tipo di gerarchie attuare per il futuro.