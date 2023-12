F1 | Qualifiche del futuro, Bottas chiede a gran voce il ritorno al giro singolo

F1 Qualifiche Bottas – Per sposare spettacolo e sostenibilità, come richiesto da FIA e Liberty Media, Valtteri Bottas ha proposto il ritorno al giro singolo in qualifica, format adottato dalla Formula 1 fino alla fine della stagione 2005.

Secondo il finlandese della Sauber, la necessità di risparmiare più set possibili di gomme durante il fine settimana, unita ai problemi di traffico oltre a quello di fruizione stessa delle vetture durante le manches (gli appassionati spesso non riescono a seguire le tornate di tutti i piloti), si sposerebbe alla perfezione con le qualifiche a giro singolo, le quali unirebbero l’utile e il dilettevole. Una proposta già avanzata da altri piloti (uno su tutti Fernando Alonso) e che potrebbe essere valutata per l’immediato futuro, soprattutto se si sceglierà – come sembra – di differenziare le sessioni ufficiali da quelle dedicate alla Sprint del sabato.

Il parere di Bottas

“Continuo a dire che le qualifiche a giro singolo sarebbero entusiasmanti. Ogni appassionato riuscirebbe a seguire la tornata di ogni vettura e inoltre ci sarebbe un risparmio importante di pneumatici. Utilizziamo tante mescole nel corso del fine settimana e se vogliamo essere più sostenibile, anche come sport, è una soluzione che possiamo e dobbiamo tenere in considerazione per il futuro. Creerebbe il giusto mix tra spettacolo e sostenibilità”.

L’attuale format di qualifica

L’attuale format delle qualifiche, ricordiamo, è stato introdotto nell’ormai lontana stagione 2006 e prevede tre sessioni – Q1, Q2 e Q3 – con relative eliminazioni al termine di ogni manche. A contendersi la pole position, nella terza e ultima definitiva sessione, sono le dieci vetture che sono riuscite e superare la prima e la seconda tagliola. Un format intramontabile, ma che ha creato non pochi grattacapi, soprattutto nell’ultimo periodo, a causa delle scie e del traffico che si viene a creare soprattutto nelle manches in cui ci sono tutte le vetture in pista.