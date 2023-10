Formula 1 | Leclerc concentrato sulla Ferrari del 2024

La Ferrari ha fatto sapere come gli aggiornamenti di questa stagione siano praticamente finiti. La squadra del Cavallino è impegnata nella lotta al secondo posto costruttori con la Mercedes, la quale porterà ad Austin l’ultimo step evolutivo della W14, ossia un fondo nuovo. Dopodiché si penserà in toto alla prossima stagione, e a Maranello non vedono l’ora di mettere da parte una SF-23 dannatamente problematica e mai realmente in grado di vincere, se non nella sola Singapore, dopo un lavoro intenso da parte di ingegneri e tecnici per correggere una monoposto nata malissimo. Leclerc pensa già al prossimo anno, sperando di avere finalmente a disposizione una macchina che possa permettergli di lottare per il titolo mondiale, e perché no, anche di vincerlo.

“Io mi diverto sempre, perché amo quello faccio – esordisce Leclerc ai microfoni di Sky. Il secondo posto nel campionato costruttori è importante, ma dobbiamo fare il possibile per provare a vincere l’anno prossimo, perché è quello che voglio veramente. Un secondo posto quest’anno sarebbe buono guardando tutta la stagione e i grandi step in avanti fatti dagli altri, ma adesso in poi ci concentreremo sì su questo ma soprattutto sulla monoposto del 2024 che proverà a farci vincere il titolo”.