F1 | Hulkenberg pronto a godersi il calore dei tifosi statunitensi in Texas

F1 GP Stati Uniti Haas Hulkenberg – Nico Hulkenberg non vede l’ora di scendere in pista per il prossimo Gran Premio degli Stati Uniti, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Il tedesco della Haas, per la prima volta ad Austin con i colori del team statunitense, si è detto carico in vista del fine settimana in Texas e brama di scoprire non solo il calore degli appassionati, pronti a spingere al massimo la compagine di “casa”, ma anche le novità tecniche che lui e Kevin Magnussen porteranno in pista nelle prime libere di domani.

“Corro al COTA fin dal suo primo anno in Formula 1 e devo ammettere che parliamo di un grande evento, molto diverso rispetto ad altri presenti in calendario”, ha affermato il tedesco. “E’ una settimana moltom impegnativa e anche quest’anno credo che non sarà diverso. E’ unico affrontare questo week-end con un team che può contare non solo su delle radici statunitensi, ma anche su molti partner locali. Alza e non poco la responsabilità. Qui la popolarità della Formula 1 è crescita grazie a Drive to Survive e sarà bello apprezzare il calore degli appassionati fin dalle sessioni di domani. Non vedo l’ora di scendere in pista con la Haas”.

Sulle novità ha invece dichiarato: “L’aggiornamento è certamente parecchio atteso ed è mirato a migliorare le prestazioni e i problemi che sono emersi sulla vettura soprattutto in gara. Vogliamo migliorare la gestione delle mescole, la consistenza alla domenica e le sensazioni al volante. Kevin e io, da inizio stagione ad oggi, abbiamo fornito dei feedback dopo ogni sessione. Speriamo di registrare un buon salto in avanti in termini di performance, anche se la speranza è quella di intraprendere la giusta direzione per il prossimo anno. In base a questo sceglieremo che strada seguire e che filosofia adottare”.