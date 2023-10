Red Bull | Verstappen e la vittoria numero 50 della carriera

Max Verstappen si appresta a vivere il primo intero weekend di Formula 1 da tre volte campione del mondo, avendo conquistato il titolo nella Sprint Race del Qatar. Il pilota della Red Bull si appresta anche a vincere il suo cinquantesimo Gran Premio della carriera, un traguardo niente male per un 26enne. L’olandese però non vuole fermarsi qui, anzi alla domanda ben precisa su questo record, ha sottolineato come sia concentrato ad ottenere sempre più successi. Poi ha parlato anche dei festeggiamenti post titolo, a detta sua abbastanza sobri.

“Non ho fatto nulla di che, però ho festeggiato un po’ con gli amici – ha detto Max in conferenza stampa. E’ stato bello tornare un po’ a casa prima di tuffarci in questo trittico di gare, ma nulla di troppo folle. Possibile vittoria numero 50 già domenica? Sì è un bel numero, non avrei mai pensato di raggiungerlo, ma ora che mi sto avvicinando l’obiettivo è quello di aumentare ancora in termini di vittorie. Dobbiamo però concentrarci più sul weekend che sui numeri”.