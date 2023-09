Formula 1 | Le pagelle del GP di Italia

Max Verstappen 10 Come le dieci vittorie di fila, altro record in carriera. Stavolta si prende Monza, sudando più del dovuto per sbarazzarsi della Ferrari. Ma quando si invola fa il solito sport a parte, altrochè.

Sergio Perez 8,5 Sta faticosamente tirandosi fuori dalle sabbie mobili di una crisi che sembrava esiziale. Tre podi nelle ultime quattro. Nel Tempio della Velocità corre con il giusto piglio, superando in rimonta le Ferrari e completando la doppietta bibitara.

Carlos Sainz 9,5 Regala un tripudio di gioia alla marea rossa grazie al favoloso giro che gli vale la pole. Ma le emozioni più belle le regala in gara, difendendosi per quindici giri come un leone contro Verstappen. Chiudendogli la porta con tecnica ed orgoglio. Il miglior Sainz ferrarista; deve cedere la piazza d’onore a Perez, ma rintuzza alla grande agli attacchi fratricidi di Leclerc.

Charles Leclerc 8 Fine settimana non all’altezza di quello del team mate eppure è lì a giocarsi il terzo posto alla pari, arrivando ad essere anche più veloce nelle ultime fasi di gara. Muore dalla voglia di salire lui sul podio davanti al pubblico che lo adora, prova in tutti i modi a beffare Sainz, con attacchi veri, spettacolari, senza risparmarsi. Un bello show.

George Russell 7 In un anno difficile massimizza il risultato a Monza, dove di più del quinto posto non poteva fare.

Lewis Hamilton 5,5 Sesto con una strategia inversa a quella degli altri (hard-medium), ma un campione come lui non può agganciare in quel modo Piastri in staccata, rovinandogli la gara.

Alex Albon 8,5 Qualifica magistrale, gara di altissimo livello. Sublima la Williams facendola tornare spesso e volentieri protagonista. La sua a Grove è una bella storia. E lui è un signor pilota.

Lando Norris 6,5 A punti su una pista indigesta per la McLaren, con tanto di scaramucce con il team mate. Fa fatica.

Fernando Alonso 5,5 Alla vigilia parla di podio possibile, poi lui e la Aston Martin scompaiono dai radar. Monza anonima per lui.

Valtteri Bottas 6,5 Ritorna a punti in una gara importante – per ragioni di sponsorizzazione – per il suo team.

Liam Lawson 7 Il sostituto di Ricciardo sta dimostrando di avere stoffa e carattere. Q2 e gara senza errori e di ottimo livello su una pista storica. Bravo.

Oscar Piastri 6,5 Messo ko da Hamilton, dopo che la squadra lo aveva danneggiato nel gioco delle soste a favore di Norris. Meritava molto di più.

Alpine 4 C’era?

Haas 3 Era tutta colpa di Mick Schumacher.