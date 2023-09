F1 | Le classifiche aggiornate dopo il GP d’Italia

Dominio Red Bull nel Gran Premio d’Italia. Max Verstappen ha conquistato la decima vittoria consecutiva e ha incrementato la sua leadership mondiale: 364 punti con un vantaggio di 145 su Sergio Perez che occupa la seconda posizione. Fernando Alonso resta in terza posizione ma Lewis Hamilton avanza e tra i due ci sono solo 6 punti di distacco. La lotta per il quarto posto è accesa: Carlos Sainz e Charles Leclerc sono in quinta e sesta posizione, separati da 6 punti. Non lontano da loro c’è George Russell a -2 punti da Leclerc. Ottava piazza per Lando Norris, davanti a Lance Stroll e Pierre Gasly che chiudono la TOP 10.

Appuntamento tra due settimane con il Gran Premio di Singapore!

