F1 | Sainz rapinato del suo orologio a Milano

Brutta disavventura per Carlos Sainz dopo il Gran Premio di Monza, concluso in terza posizione. Il pilota della Ferrari, nel tardo pomeriggio è uscito dall’Hotel Armani, presso il quale alloggiava durante il weekend di Monza, ed è stato avvicinato da tre uomini che fingendosi tifosi e con lo stratagemma di un abbraccio, gli hanno sfilato un prezioso orologio Richard Mille. Sainz, insieme alla sua guardia del corpo, ha inseguito i ladri e si sono aggiunti all’inseguimento anche alcuni passanti che hanno contribuito a bloccare i malintenzionati, presso via Monte Napoleone. La polizia è giunta prontamente sul posto e ha portato via i rapinatori che sono stati denunciati. Il pilota spagnolo, dopo la denuncia è stato riaccompagnato in hotel.

Un episodio analogo si è verificato l’anno scorso quando Charles Leclerc è stato rapinato con la stessa tecnica da quattro persone mentre si trovava a Viareggio.