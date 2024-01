Formula 1 | Ralf Schumacher loda il lavoro di Vasseur in Ferrari

Formula 1 Ralf Schumacher Vasseur – In attesa di volare in Bahrain per le prime uscite stagionali, Ralf Schumacher tra tracciato un bilancio del primo anno di Frederic Vasseur con i colori della Ferrari, precisando come il Manager francese sia riuscito – gara dopo gara – a dare una propria impronta alla Scuderia del Cavallino.

Nonostante la situazione di incertezza registrata all’inizio dello scorso campionato, l’ex Manager dell’Alfa Romeo ha attuato alcune scelte ben precise sia sul piano tecnologico che su quello umano, tagliando alcune “uomini” e ribadendo la propria fiducia in altri. Un lavoro a 360° che ha portato la compagine italiana a mostrare delle buone prestazioni sul finale dello scorso campionato.

Ralf Schumacher sul lavoro di Vasseur

“Frederic Vasseur sta facendo un buon lavoro in Ferrari. Il gruppo sta crescendo e gara dopo gara, già lo scorso anno, la squadra è riuscita ad ottenere risultati sempre migliori. Non ci sono più errori e anche i pit stop hanno compiuto uno step in avanti. Non li vedo come rivali della Red Bull nel 2024, ma alla fine adesso è anche inutile lanciarsi in previsioni di questo tipo. Saranno i test in Bahrain a dare un giudizio”.

Ferrari, il bilancio sul 2023

La Rossa, ricordiamo, ha chiuso la scorsa stagione al terzo posto nel mondiale Costruttori, registrando tanti alti e bassi da marzo fino ad agosto. Da settembre in poi, però – grazie ad alcuni buoni aggiornamenti – Charles Leclerc e Carlos Sainz sono riusciti a battagliare stabilmente per le posizioni di vertice della classifica, garantendo alla squadra punti importanti per la salvaguardia del terzo posto nel mondiale Costruttori ai danni della sorpresa McLaren. Tante informazioni positivi che gli appassionati sperano di ritrovare nel 2024.