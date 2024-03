F1 | Ralf Schumacher: “Horner dovrebbe dimettersi immediatamente”

Intervistato da Sport1, l’ex pilota di Formula 1 e fratello del sette volte iridato Michael Schumacher, ha dichiarato che il team principal della Red Bull, dovrebbe dimettersi in quanto la faccenda che lo ha visto coinvolto, danneggia la squadra di Milton Keynes.

“Solo dal Gran Premio del Bahrain si è parlato di questo sport. Mi dispiace per la sua famiglia, ma c’è stata solo una persona che ha dato il via a tutta questa faccenda: lui. E non posso accettare che continui a dire che non vuole parlarne. Posso dire per esperienza personale con il mio divorzio, che sì, è difficile all’inizio quando una questione così privata viene portata avanti in pubblico. Ma arriva un momento in cui dobbiamo parlarne perché è ciò che è meglio per tutte le parti. Ad esempio, non si è sentito nulla dalla dipendente e questo non va bene. Nessuno parla di lei. E una cosa è certa: finché continua così, fa un danno immenso alla Red Bull. Horner stesso ha detto che nessuno è più importante della squadra. Ebbene, dovrebbe seguire questa linea e dimettersi il prima possibile”.

Max Verstappen è stato cauto nei suoi commenti sulla vicenda fino ad oggi, ma ha recentemente dichiarato in Arabia Saudita che è importante salvaguardare l’eredità del defunto fondatore del team, Dietrich Mateschitz. Quando gli è stato chiesto se Horner stia mettendo a repentaglio l’eredità di Mateschitz, Schumacher ha risposto: “Al momento non mi spingerei così lontano. Ma tutto dovrebbe essere risolto il più rapidamente possibile. Non farebbe male a nessuno se andasse via. Sarebbe importante per il marchio Red Bull”.

Tuttavia, il tedesco ammette che se Verstappen dovesse lasciare la Red Bull per passare alla Mercedes, l’azione in pista sarebbe almeno più eccitante.

“La Mercedes è troppo lontana per lui per vincere subito. Toto Wolff sembra rassegnato quando viene intervistato in questi giorni. In qualche modo gli ingegneri Mercedes non hanno ancora capito il nuovo concetto di vettura. Ma anche se Max fosse davvero tre decimi più veloce degli altri, al momento non basterebbe per vincere. Ma renderebbe tutto più eccitante, su questo non c’è dubbio”.