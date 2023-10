Formula 1 | La FIA potrebbe obbligare tutti a fare tre pit-stop nel GP del Qatar

E’ sorto un problema importante nel corso del weekend del Gran Premio del Qatar. Dopo la giornata di ieri, la Pirelli ha analizzato come sempre alcune delle gomme utilizzate dai piloti nel corso del venerdì, e si è visto come vi siano delle lesioni dovute ai passaggi troppo aggressivi sui nuovi cordoli del tracciato di Losail, specialmente quello in uscita di curva 13. Questo ha fatto sì che la FIA obbligasse un cambiamento in quel punto per la giornata di oggi, tant’è che vi è stata una vera e propria modifica della pista, e quella curva oggi risultava essere più stretta rispetto a ieri, ed è stato fatto una sorta di Warm-Up di dieci minuti prima delle qualifiche shoot-out.

Oggi verranno nuovamente analizzate le gomme al termine della Sprint Race, e se le cose non dovessero migliorare, è molto probabile che la Federazione obbligherà tutti i piloti a un numero massimo di giri di utilizzo di ciascun treno di pneumatici. Per farla breve, si parla di un minimo di tre pit-stop a testa per la gara di domani. Un qualcosa che, per via della sicurezza, sembra essere necessario. Di certo, dopo i problemi del 2021, bastava poco per non fare una certa figura, da qualsiasi punto di vista ognuno voglia vederla. Questo è il rischio quando si va a correre in posti nei quali la Formula 1 c’entra ben poco.