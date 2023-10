F1 | Ferrari, tanta fatica per Sainz e Leclerc anche nella Shoot-Out del GP Qatar

Formula 1 GP Qatar qualifiche Shoot-Out Ferrari – Proseguono le difficoltà in casa Ferrari nella sessione di qualifica Shoot-Out valida per il Gran Premio del Qatar, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

A causa dell’instabilità del posteriore, provocata dalle alte temperature, dal vento e dal poco grip offerto dalla pista, Carlos Sainz e Charles Leclerc non sono riusciti a fare meglio della quinta e sesta posizione, ottenendo il massimo della performance della SF-23. Una mattinata difficile che i piloti sperano di riscattare nelle gare in programma questa sera e domani.

“E’ stata una sessione molto difficile”, ha affermato il monegasco della Ferrari. “Nelle prove libere 1 abbiamo dovuto trovare un assetto adatto per delle condizioni totalmente diverse rispetto a quelle che stavamo affrontando, visto che qualifica di ieri e le gare di oggi e domani si terranno in notturna e quindi con più fresco. Sapevamo fin dal principio che questo assetto, con una temperatura più calda, avrebbe potuto crearci dei problemi. Ho fatto tanta fatica col posteriore e spesso dovevo combattere col surriscaldamento. Stasera però dovrebbe andare meglio, anche se superare su questa pista non sarà semplice per svariati motivi. Mi aspetto una gara difficile”.

Qui invece le impressioni di Sainz: “E’ andata meglio rispetto a ieri, ma alla fine abbiamo affrontato le stesse difficoltà. Ho avuto dei problemi di instabilità causati dal vento e questo, unito alla pista molto imprevedibile, non ci ha permesso di ottenere il massimo della performance dall’auto. Ci sono delle condizioni folli, ma rispetto a ieri siamo riusciti a condurre un lavoro migliore. La qualifica rispetto a ieri è stata più solida e in generale abbiamo imparato molto da ciò che non ha funzionato nelle precedenti sessioni. Oggi quantomeno siamo stati più vicini al vertice”.