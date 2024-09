Formula 1 | Jordan lancia l’allarme: “La crisi della Red Bull sta distruggendo Verstappen”

Formula 1 Jordan Verstappen – “La spirale negativa di risultati che sta attraversando la Red Bull rischia di ‘logorare’ definitivamente Max Verstappen, secondo Eddie Jordan.

Parlando ai microfoni del podcast ‘Formula for Success’, l’irlandese ha analizzato la crisi della scuderia anglo-austriaca, sottolineando come tutte le certezze relative al dominio tra le stagioni 2022 e 2023 siano crollate in modo inequivocabile dall’ultimo Gran Premio di Miami ad oggi.

Uno stato di difficoltà evidente, come è emerso ampiamente a Monza, che rischia non solo di gettare nel caos la squadra, soprattutto se la McLaren dovesse completare il tanto discusso sorpasso nella classifica del mondiale Costruttori, ma anche di mettere sotto pressione lo stesso pilota olandese, ormai non più abituato a lottare per le posizioni di rincalzo nella top ten.

Jordan e la crisi del duo Red Bull-Verstappen

“La situazione è ormai critica. Christian Horner ha davanti a sé un compito davvero impegnativo. Tutti abbiamo puntato il dito contro Perez, ma forse il vero problema non è lui, bensì le prestazioni della vettura. Quello che Max riesce a fare, lo fa proprio perché è Max. Non c’è dubbio che sia il miglior pilota in Formula 1 al momento, e credo che finire le gare in quinta o sesta posizione lo stia logorando.”

