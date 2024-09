F1 | Stroll Sr dirotta le energie sul 2026: “Aston Martin deve garantirsi una vettura competitiva”

F1 Aston Martin Stroll – L’arrivo di Adrian Newey a Silverstone deve essere solo il primo passo verso la realizzazione di una vettura competitiva per la stagione 2026 di Formula 1, parola di Lawrence Stroll.

Intervistato dalla stampa internazionale nella mattinata di ieri, il patron dell’Aston Martin non ha nascosto i suoi obiettivi per il medio e lungo periodo, precisando che la squadra nel breve periodo si focalizzerà esclusivamente sullo sviluppo della monoposto che affronterà il tanto chiacchierato cambiamento regolamentare del prossimo anno.

Le partnership con Aramco e Honda, unite all’esperienza di Adrian Newey, dovranno garantire alla compagine inglese una base di lavoro in grado di competere con Red Bull, Ferrari, Mercedes e McLaren. Un punto di vista chiaro che ha rilanciato i “sogni” di gloria dell’imprenditore canadese, capace di mettere sul piatto ingenti investimenti sia sul piano tecnico che su quello strutturale.

Stroll Sr e la strada da seguire in casa Aston Martin

“Stiamo lavorando per ritrovare la giusta direzione. Attualmente siamo quinti in campionato e, per essere sinceri, mi piacerebbe essere in una posizione migliore. Il nostro obiettivo è realizzare un auto più competitiva per il 2025, ma, soprattutto, l’anno prossimo concentreremo gran parte delle nostre risorse sul 2026. Adrian è senza dubbio l’elemento chiave di questo progetto, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche come leader, poiché guiderà il team tecnico. Sono convinto che il suo contributo avrà un impatto significativo su tutta l’organizzazione.”

