F1 | Sauber, Bottas ci crede ancora: “Penso che potremo lottare per i punti a Baku”

Valtteri Bottas ci crede ancora: la Sauber avrà una chance in Azerbaijan. La squadra è infatti ancora a quota zero punti e sono ormai pochi gli appuntamenti a disposizione nel calendario. Il finlandese, però, continua a crederci, nonostante i risultati dei weekend precedenti, che lo hanno visto lottare nelle ultime file della griglia. Il team elvetico ha evidenti problemi, in termini di performance, e tutti ad Hinwil stanno lavorando per risolvere la situazione. I lunghi rettilinei di Baku potrebbero non rendere l’impresa facile per Bottas e Zhou, che continueranno a provarci per guadagnare il tanto agognato primo punto stagionale.

Bottas: “Sono fiducioso, penso che potremo lottare per i punti”

“Baku è una di quelle piste in cui devi essere audace, ma anche furbo. Ho avuto dei bei momenti in passato qui e non vedo l’ora di tornarci. Hai bisogno di avere tanta velocità con quei lunghi rettilinei, ma ci sono anche delle importanti sezioni più tecniche. Tutto il team sta lavorando per analizzare le nostre debolezze e per diventare più forti. Dovremo massimizzare ogni sessione se vogliamo disputare un buon weekend, e sono fiducioso, penso che potremo lottare per i punti. Quella di Baku è una gara che riserva sempre sorprese, non vedo l’ora di tornare al volante”.

Zhou: “Ogni gara è una occasione per migliorarci”

“L’appuntamento di Baku segna l’inizio delle lunghe trasferte, dopo un lungo periodo in Europa. Baku è un posto unico, sia la città che la pista sono piene di catture, correre qui è sempre speciale. Il mix di rettilinei e curve sarà una sfida sia per noi piloti che per le vetture. La squadra ha lavorato tanto sulle nostre debolezze, e anche se sappiamo che il lavoro non è finito, continueremo a dare tutto per tornare in lotta. Ogni gara è una occasione per migliorarci, e faremo in modo di approfittarne”.

