F1 | Hulkenberg saluta Steiner: “Grazie per la tua fiducia”

Guenther Steiner non è più il team principal della Haas. La notizia è arrivata ieri attraverso un comunicato stampa del proprietario del team Gene Haas, il quale ha ringraziato l’altoatesino per il lavoro svolto in questi anni e ha dato il benvenuto ad Ayao Komatsu. Oltre a Kevin Magnussen, anche Nico Hulkenberg ha pubblicato un post su Instagram nel quale ha voluto ringraziare Steiner per la fiducia riposta nei suoi confronti. Hulkenberg infatti è stato chiamato per sostituire Mick Schumacher dopo tre anni lontano dalle piste di Formula 1.

“Grazie, Guenther. Per la fiducia, l’amicizia e l’opportunità di tornare a correre in F1! Sei sicuramente un personaggio. Ti auguro il meglio!”