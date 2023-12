Formula 1 | Domenicali esalta le sei gare Sprint della stagione 2024

Formula 1 Domenicali Sprint – Moderata soddisfazione per Stefano Domenicali in merito all’ufficializzazione dei sei week-end mondiali che ospiteranno il format “Sprint” nel 2024. Nel comunicato stampa diramato da Liberty Media ieri mattina, il Presidente e CEO di Formula One Group ha rimarcato l’importanza delle gara brevi, precisando come quest’ultime abbiano giocato un ruolo chiave nell’incremento dell’audience registrato dal Circus negli ultimi due anni, soprattutto negli Stati Uniti. Qualcosa di vitale importanza a cui il movimento, secondo Domenicali, non può più rinunciare.

Domenicali e il commento sulle Sprint per il 2024

“Fin dalla loro creazione, avvenuta nella stagione 2021, le Sprint sono state un elemento importante sul piano dell’audience. Un modo per incrementare l’intrattenimento dei fan non solo in pista, ma anche sulle piattaforme social e digitali. Ieri abbiamo confermato le sei gare per il prossimo campionato e non vediamo l’ora di assistere a questi eventi”.

I GP che ospiteranno i week-end “modificati”

Come già pronosticato nelle scorse settimane, Shanghai (GP Cina) accoglierà il primo week-end “Sprint” della stagione. Lo stesso verrà replicato – per la prima volta in assoluto – a Miami, mentre l’Austria col Red Bull Ring ospiterà la gara breve del sabato pomeriggio per il terzo anno consecutivo. Stesso format anche per Austin (GP Stati Uniti), Interlagos (GP San Paolo) – anch’essa confermata per il terzo anno consecutivo – e Lusail (GP Qatar).