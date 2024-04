F1 | Mercedes, Wolff ci crede: “Possiamo sfidare la Ferrari”

Prime quattro gare molto negative per la Mercedes, quarta nel mondiale costruttori ma molto distante già dalla McLaren, terza, per non parlare dal distacco siderale già accumulato nei confronti di Red Bull e Ferrari. A Brackley sono convinti di aver fatto un lavoro migliore a Suzuka, ma il settimo posto di Russell e il nono di Hamilton suggeriscono, obiettivamente, il contrario. Il team principal Wolff ha emesso una prima sentenza: secondo l’austriaco, Verstappen avrà una vita piuttosto facile quest’anno, ma crede di poter avvicinare le prestazioni della Ferrari, al momento irraggiungibile, nei prossimi mesi.

“Penso che nessuno riuscirà a raggiungere Max quest’anno – ha detto Toto dopo il Gran Premio del Giappone. Coloro che stanno davanti meritano di vincere, ma abbiamo visto la Ferrari più vicina rispetto ad altri team e piloti nel recente passato. Credo che anche noi potremo raggiungere la Ferrari, o comunque essere più vicini rispetto a quanto visto oggi. Non ho visto la gara degli altri, io mi sono concentrato sui nostri tempi, quindi non ho un quadro chiaro di ciò che sta davvero accadendo, ma credo ci voglia poco nel passare dalla seconda o terza posizione all’ottava. Ci sarà azione nelle prossime settimane, dobbiamo spingere tanto per fornire una prestazione migliore e riuscire a sfidarli”.