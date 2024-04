Formula 1 | Continua a “traballare” il sedile di Ricciardo in Racing Bulls

Formula 1 Ricciardo Racing Bulls – Il pesante ritiro nell’ultimo Gran Premio del Giappone, quarto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, non ha puntellato la posizione di Daniel Ricciardo all’interno della Racing Bulls.

Intervistato dai media internazionali al termine della gara, Helmut Marko non ha nascosto il proprio malcontento per la prestazione dell’australiano a Suzuka, precisando come il suo atteggiamento al via si sia rivelato non solo troppo prudente, ma anche “debole” nel confronto con i rivali. Una condizione che l’ha portato dapprima a perdere diverse posizioni e successivamente al contatto con Alexander Albon.

Qualcosa di non accettabile che dovrà spingerlo a migliorare già a partire dai prossimi round mondiali. Ricciardo, ricordiamo, è attualmente sotto la lente d’ingrandimento da parte del management Red Bull e non va escluso un clamoroso cambio in corsa a favore di Liam Lawson, attualmente terzo pilota della compagine faentina.

Marko spara a zero su Ricciardo

“E’ stato troppo prudente al via e già alla prima curva si è fatto superare da diverse vetture, sia a destra che a sinistra. Poi c’è stato l’incidente con Alexander Albon, ma la frittata già era stata fatta. Quel tipo di contatto è qualcosa che si può verificare al via di un Gran Premio. Almeno, grazie alla bandiera rossa provocata dall’incidente, Max Verstappen è riuscito a cambiare l’incidenza dell’ala anteriore della sua vettura”.