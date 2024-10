Formula 1 | Hamilton e il nodo calendario: “La mancanza dell’Africa è intollerabile”

Formula 1 Hamilton GP Africa – Lewis Hamilton ha lanciato un forte appello per l’inclusione dell’Africa nel calendario della Formula 1, sottolineando l’importanza di organizzare un Gran Premio sul continente.

“Non possiamo aggiungere gare in altre località e continuare a ignorare l’Africa, organizzare un GP lì metterà davvero in risalto quanto sia fantastico questo posto e attirerà turismo e ogni genere di cose”, ha dichiarato il pilota britannico, evidenziando il suo impegno nel sensibilizzare il mondo su questa mancanza. Hamilton ha espresso il suo stupore per il fatto che molti non riconoscano la bellezza e la vastità del continente africano, né siano a conoscenza dei progressi in corso nei vari paesi. Secondo il campione del mondo, ospitare un Gran Premio in Africa metterebbe in luce non solo la grandezza del territorio, ma stimolerebbe anche il turismo e altri settori economici.

Hamilton ribadisce l’importanza dell’Africa in calendario

Il pilota ha anche respinto l’idea che non esistano infrastrutture adeguate per ospitare un evento di tale portata, affermando che nel breve termine è possibile includere il continente nel calendario della F1 e lavorare per sviluppare ulteriori strutture in futuro. “La scusa attuale è che forse non c’è una pista pronta, ma non è così”.

Il sette volte iridato, da sempre a favore dell’ingresso di un paese africano in calendario, ha rivelato di aver discusso della questione con Stefano Domenicali, amministratore delegato della Formula 1, e ha affermato di aver intrapreso conversazioni con diverse figure in Ruanda e Sudafrica per favorire lo sviluppo di questo progetto.

Coinvolto nelle discussioni anche Stefano Domenicali

“Il Ruanda è uno dei miei posti preferiti in cui sono stato”, ha infine detto, facendo riferimento al suo coinvolgimento personale in varie iniziative locali. Pur riconoscendo che la realizzazione di un Gran Premio in Africa potrebbe richiedere del tempo, l’alfiere della Mercedes (e futuro pilota della Ferrari) ha espresso ottimismo, confermando il desiderio di molti paesi africani di far parte del circo della Formula 1.