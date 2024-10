F1 | Aston Martin-Newey, Mansell sposa la scelta del Genio: “Non si farà coinvolgere da politica e clamore Ferrari”

Settembre è stato il mese dove sono state sciolte in maniera definitiva le riserve sul futuro di Adrian Newey. Il Genio infatti ha accettato la corte di Lawrence Stroll e diventerà uomo Aston Martin a partire da marzo 2025, periodo in cui terminerà ufficialmente il periodo di gardening Red Bull. Per l’ingegnere di Stratford-upon-Avon si aprirà un nuovo ed importante capitolo della sua lunga e vincente carriera, dove avrà modo di misurarsi con l’ennesimo cambio regolamentare che vedrà l’introduzione delle rivoluzionarie power unit a partire dal 2026.

Tra le destinazioni maggiori indiziate nel futuro di Newey, almeno nei primissimi tempi in cui era avvenuto il divorzio ufficiale dalla Red Bull, figurava la Ferrari. Ma come accaduto in passato tra Newey e la Rossa , citando una delle massime manzoniane presente nei Promessi Sposi, un matrimonio che non s’ha da fare e che non si è celebrato neanche in questa occasione e che, con tutta probabilità, non si celebrerà mai.

Discutendo della scelta fatta dal Genio, Nigel Mansell ha sottolineato come quella di Newey – con il quale ha lavorato in Williams vincendo il titolo nel 1992 – sia stata la migliore che gli permetterà di restare a casa e di stare lontano dalla politica e dalla rilevanza mediatica di Maranello.

“Penso che sia un’opportunità meravigliosa per lui – ha dichiarato Mansell, intervistato da Top Offshore Sportsbooks – Il fatto che sia passato all’Aston Martin credo sia molto saggio, perché non si farà coinvolgere dalla politica della Ferrari e dal clamore che ne deriva. Credo che la Ferrari dovrebbe leccarsi un po’ le ferite perché avrebbe dovuto prenderlo, ma il merito è tutto dell’Aston Martin. Credo che quello che riuscirà a fare all’Aston Martin potrebbe essere il suo più grande successo, perché penso che possa trasformare la squadra molto rapidamente. Penso che l’anno prossimo saranno ancora più competitivi di quanto lo siano stati quest’anno. E la Red Bull ha già dimostrato che senza di lui ha perso il suo dominio. Qual è la cosa che hanno perso? Adrian Newey”.

Mansell, discutendo del mancato approdo in Ferrari che non permetterà a Newey di lavorare con il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, ha detto: “Se sono sorpreso? No, non proprio. Non appena ho saputo che la Ferrari si è rifiutata di accettare la cifra richiesta da Adrian, ho pensato che fosse una scelta poco lungimirante da parte loro”.

Per l’iridato 1992 la Ferrari ha vanificato una grande occasione: “Hanno perso un’opportunità, perché chiunque prenda Adrian Newey è quasi certo di avere un paio d’anni importanti. E credo che l’Aston Martin abbia fatto qualcosa di molto speciale nell’assicurarsi i suoi servigi. Credo che la gente abbia anche sottovalutato il fatto che Adrian non fosse del tutto felice negli ultimi anni con la Red Bull e che abbia fatto un lavoro fantastico; penso che ora che è nel Regno Unito, con l’Aston Martin, Adrian troverà un po’ più di energia e di direzione. Se si sentirà a suo agio, e sono sicuro che lo sarà con l’Aston Martin, penso che non mancherà di farlo. Penso che potrebbe fare qualcosa di molto speciale”.