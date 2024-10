F1 | Zhou senza contratto per il 2025: “Non aspetterò più di due anni”

La griglia di partenza del prossimo campionato di Formula 1 è praticamente fatta. Manca però ancora un sedile da assegnare, e parliamo di quello della Sauber, che insieme ad Audi dovrà decidere chi affiancherà Nico Hulkenberg in questa transazione tra il team svizzero e quello tedesco, cosa che avverrà nel 2026. Al momento non ci sono candidati di spicco, andando contro all’idea originaria della casa dei quattro anelli. Guanyu Zhou non ha ancora rinnovato, così come il suo compagno di squadra Bottas, e molto probabilmente entrambi verranno fatti fuori dalla line-up della stagione 2025. Il cinese ha parlato recentemente della sua situazione, parlando anche di quanto sta accadendo a Mick Schumacher, che guarda caso, potrebbe anche essere uno dei papabili per prendergli il posto.

“Penso che abbia aspettato un po’ troppo, perché quel tempo gli avrebbe potuto offrire opportunità migliori altrove – ha detto Zhou parlando del pilota tedesco. Ora, chiaramente, non è ancora riuscito a garantirsi un posto per l’anno prossimo, il che rende la situazione piuttosto difficile per lui. In Formula 1 devi essere veloce e deciso. Se c’è un’opportunità per assicurarti un posto e continui a esitare, potresti finire per restare terzo pilota per sempre, cosa che non voglio assolutamente che accada”.

“In questo momento, la F1 è la mia priorità. Se non dovesse arrivare l’occasione giusta, dovrò comunque rimanere aperto a nuove opportunità. Sono in una situazione in cui, se dovessi aspettare un anno, sarei disposto a farlo. Ma se l’attesa si prolungasse oltre uno o due anni, probabilmente dovrei lasciare questo campionato. Per ora, però, sono concentrato solo sulla Formula 1”.