F1 | GP Olanda, prove libere 1: Verstappen subito il più veloce a Zandvoort

F1 GP Olanda prove libere 1 – Max Verstappen ha ottenuto il miglior tempo nella prima sessione di prove libere valide per il Gran Premio d’Olanda, 14° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Come ampiamente previsto alla vigilia, il due volte Campione del Mondo – vincitore delle edizioni andate in scena nel 2021 e nel 2022 – ha ottenuto il crono più veloce dopo la prima ora di lavoro a Zandvoort, fermando il proprio best in 1’11″852 (l’unico a scendere sotto l’1’11), circa due decimi più rapido dell’Aston Martin di Fernando Alonso, apparso veloce e “pimpante” con le novità tecniche introdotte dalla squadra nell’angusto tracciato oranje.

Un’indicazione importante, come detto attesa all’inizio del fine settimana, che di fatto ha confermato il gran feeling del pilota della Red Bull davanti al pubblico di casa. Terza posizione per un ottimo Lewis Hamilton, autore del miglior crono assoluto nel primo settore, seguito da Sergio Perez, Alexander Albon – sorpresa della mattinata – e Lando Norris, bravo a lasciarsi alle spalle l’altra Williams di Logan Sargeant.

Da notare che alcune squadre hanno preferito dedicarsi alla raccolta dati con gomme soft, mentre altre hanno optato per la media, lavorando non solo sulla simulazione qualifica, ma anche su quella di gara. Una condizione che ha creato delle discrepanze nei tempi, le quali andranno verificate nel corso della sessione pomeridiana. Completano la graduatoria dei primi dieci Oscar Piastri, Yuki Tsunoda ed Esteban Ocon.

Lontane le Ferrari, le quali si sono focalizzate principalmente sulle simulazioni ad alto carico di carburante: Charles Leclerc ha ottenuto il 16° crono, mentre Robert Shwartzman – sceso in pista al posto di Carlos Sainz – si è fermato in 19° piazza, lamentando un’eccessiva scivolosità del posteriore della propria SF-23. Appuntamento alle 17.00 in diretta su Sky Sport F1 HD per la seconda sessione di libere odierna sul tracciato di Zandvoort, in Olanda.

