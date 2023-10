Formula 1 | Albon strizza l’occhio ai top team per la stagione 2025

Formula 1 Williams Albon – Intervistato dai media inglesi, Alexander Albon ha parlato del proseguo della propria carriera in Formula 1, sottolineando come l’obiettivo – più o meno dichiarato – sia quello di arrivare a battagliare non solo per i podi, ma anche per le vittorie.

Una possibilità che ha già avuto durante il periodo in Red Bull, ma che non è riuscito a sfruttare a causa della poca esperienza. Il thailandese, proprio in tal senso, sta lavorando per tornare a quel livello e non ha escluso un possibile cambio di casacca al termine del 2024, soprattutto se la Williams – nonostante i grandi sforzi messi in campo dal management e da James Vowles – non dovesse garantirgli una possibilità di questo tipo.

“Voglio vedere come crescerà questa squadra e personalmente intendo far parte del team che porterà avanti questo lavoro”, ha affermato il thailandese. “I progressi che abbiamo fatto nelle ultime due stagioni sono qualcosa di fantastico, ma allo stesso tempo la mia carta d’identità recita che ho 27 anni”.

“Non sono vecchio, ovviamente, ma neanche così giovane e il mio obiettivo è arrivare a battagliare per le vittorie e per i podi. Voglio concedermi questa possibilità e la domanda è molto semplice: riusciremo in questo periodo a portare la Williams ad ambire a queste cose? Continuerò ad essere impegnato con questa squadra fino alla scadenza del mio contratto, ma voglio tenermi aperto delle possibilità”, ha concluso l’ex portacolori della Red Bull.