Formula 1 | McLaren, Stella stupito dalla velocità di Piastri a Suzuka

Formula 1 McLaren Piastri Stella – In attesa di vederlo all’opera nuovamente in Qatar, Andrea Stella ha evidenziato la splendida performance messa in mostra da Oscar Piastri durante l’ultimo Gran Premio del Giappone, 17° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

L’australiano, nonostante la poca esperienza a Suzuka, è riuscito ad ottimizzare il potenziale della MCL60, mostrandosi veloce non solo in qualifica (dove si è piazzato secondo davanti al compagno di squadra Lando Norris), ma anche in gara. L’ennesima conferma nella sua stagione d’esordio in Formula 1 che gli ha garantito il terzo posto sotto la bandiera a scacchi e quindi il primo e ambito podio della carriera.

“La performance di Oscar Piastri a Suzuka mi ha stupito, soprattutto nelle qualifiche del sabato”, ha affermato il Team Principal della McLaren. “Non è la prima volta che si comporta bene in qualifica, ma questa volta era in un tracciato complesso e tecnico come quello nipponico, senza tra l’altro avere un’esperienza alle spalle. E’ riuscito a mettere insieme dei buoni giri”.