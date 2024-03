Formula 1 | Haas, un venerdì senza problemi in Australia

Formula 1 Haas GP Australia – Venerdì senza intoppi per la Haas sul tracciato dell’Albert Park, teatro del prossimo Gran Premio d’Australia di Formula 1. Al termine della prima giornata di lavoro a Melbourne, Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg hanno promosso il ritmo della VF-24 sia sul giro secco che sul ritmo gara, mostrando un certo ottimismo per quello che riguarda la possibile battaglia per la zona punti, nonostante le posizioni ottenute quest’oggi. Hulkenberg, ricordiamo, ha chiuso le sessioni di oggi con il 16° crono, mentre Magnussen non ha fatto meglio del 19° tempo.

Hulkenberg, l’analisi della giornata di lavoro in Australia

“La giornata odierna è stata abbastanza ventosa e penso che proprio per questo abbiamo visto tante persone uscire fuori di pista. E’ un circuito ad alta velocità e non c’è margine di errore, quindi è molto semplice trovarsi in difficoltà. Il nostro venerdì è filato liscio senza problemi e alla fine ci siamo focalizzati su alcune cose. L’obiettivo era trovare e sistemare il bilanciamento di base della nostra vettura. Il passo sul giro secco non è stato eccezionale e dobbiamo capire come trovare nuova performance. Il long run è invece andato meglio. Cercheremo di ottimare il pacchetto che abbiamo per ottenere il massimo possibile in termini di risultati”.

Magnussen promuove la Haas dopo le libere del venerdì

“Abbiamo avuto due buone sessioni di prove libere e sono curioso di vedere cosa riusciremo a fare domani. Il gruppo è molto compatto e ad oggi penso che potremo essere in lotta per la top dieci. Ho chiuso un giro con le gomme più morbide, ma non sono riuscito a segnare un tempo. Il passo con la media è invece promettente e questa ritengo sia una buona base da cui partire. C’è ritmo e dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione”.